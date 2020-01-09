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Похолодання, дощі та сніг: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     09.01.2020 - 08:00
Похолодання, дощі та сніг: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На заході України дощі та сніг

Сьогодні погода в Україні хмарна, йтимуть дощі та сніг, температура повітря опуститься нижче 0. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході України дощі та сніг, вдень температура повітря складе 0-2, вночі -3-5. На півночі вдень і вночі така ж сама температура повітря.

Похолодання, дощі та сніг: прогноз погоди на сьогодні

У центральних областях сніг та дощі. Вдень 0-2, а вночі -2-4. На сході країни без дощів та снігу, лише хмарно. Вдень -1+1, вночі -5-7.

А у східних областях хмарно. Вдень +1+3, а вночі -5-7.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні дощі та сніг. Вдень 0-2, а вночі -2-4.

Похолодання, дощі та сніг: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, за даними сніголавинних станцій станом на 7 січня у Карпатах висота снігового покрову подекуди становить до 60 сантиметрів.

Крім того, на сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить - 7,6 градусів, а висота снігового покриву - 19 см.

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