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Малооблачно и с ночными заморозками до -9: прогноз на сегодня

Новости » Общество     08.01.2020 - 09:10
Малооблачно и с ночными заморозками до -9: прогноз на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем до +2 градусов

Погода в Украине в среду, 8 января, будет прохладной и малооблачной на большинстве территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня температура воздуха днем на большинстве территории будет колебаться от 0 до +2 градусов, только кое-где на западе и юге термометры покажут от +1 до +3 тепла. Ночью прогнозируются заморозки от -3 до -7 градусов. В Закарпатской и Черновицкой областях ночью ожидается от -7 до -9 градусов мороза.

Малооблачно и с ночными заморозками до -9: прогноз на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет малооблачная и сухая погода. Днем будет прохладно. Температура воздуха в первой половине суток будет колебаться от 0 до +2 градусов. Ночью термометры в Киеве покажут до -4...-6 градусов.

Малооблачно и с ночными заморозками до -9: прогноз на сегодня

Напомним, ранее синоптики из Укргидрометцентра предупреждали о значительной снеголавинной опасности в Карпатах. Так, третий уровень опасности прогнозируют на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.

Кроме того, в Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Высокая вероятность схода лавин наблюдается в западных областях.

В Карпатах возможно схождение лавин Водителей предупреждают о заснеженных дорогах и гололеде
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