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Похолодание и дожди: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптик Укргидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня. Дожди передают в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных, южных и восточных областях будут дожди и грозы.

На западе температура воздуха днем составит +22+25, а ночью +10+16.

На севере днем будет +23+25, а ночью +13+15.

В центральных областях днем будет +23+26, а ночью +14+16.

На юге днем будет +25+27, а ночью +14+16.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +17+19.

Напомним, вчера улицы Киева залило водой.

Отметим, что из-за ливня в Киеве образовался транспортный коллапс.

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