ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ливень в Киеве: за полчаса выпала почти недельная норма осадков

Новина українською →
Киев, Понедельник 19 июля 2021 14:03
Ливень в Киеве: за полчаса выпала почти недельная норма осадков Фото: последствия ливня в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 19 июля, Киев накрыл мощный ливень. В частности, за полчаса выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что к ликвидации последствий ливня привлечены 50 бригад "Киевавтодора", задействована спецтехника - гидромониторы, гидроэлеваторы и мотопомпы.

Также сообщается, что техника заблаговременно дежурила на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговская", на развязке возле станции метро "Левобережная", возле тоннеля на улицы Елены Телиги. Но из-за чрезвычайно обильных осадков за малый промежуток улицы и участки все-таки затопило.

"За 30 минут выпало 18 мм осадков и 5 мощных насосов в туннеле на ул. Е. Телиги не справились со стихией", - говорится в сообщении.

Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на просп. Палладина, ул. Стеценко, площади Героев Бреста, в тоннеле на ул. Е. Телиги, ул. Кирилловской, ул. Автозаводской, ул. Победы и других.

Напомним, РБК-Украина писало, что сегодняшний ливень привел к сбою в работе общественного транспорта и массовым подтоплениям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Киев ливень
NEWS
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
DAILY
Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше