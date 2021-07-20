Похолодання та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні. Дощі передають у більшості регіонів України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
У західних, південних та східних областях будуть дощі та грози.
На заході температура повітря вдень складе +22+25, а вночі +10+16.
На півночі вдень буде +23+25, а вночі +13+15.
У центральних областях вдень буде +23+26, а вночі +14+16.
На півдні вдень буде +25+27, а вночі +14+16.
Сьогодні у Києві будуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +17+19.
Нагадаємо, вчора вулиці Києва залило водою.
Зазначимо, що через зливу в Києві утворився транспортний колапс.