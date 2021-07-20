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Похолодання та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні. Дощі передають у більшості регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних, південних та східних областях будуть дощі та грози.

На заході температура повітря вдень складе +22+25, а вночі +10+16.

На півночі вдень буде +23+25, а вночі +13+15.

У центральних областях вдень буде +23+26, а вночі +14+16.

На півдні вдень буде +25+27, а вночі +14+16.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві будуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +17+19.

Нагадаємо, вчора вулиці Києва залило водою.

Зазначимо, що через зливу в Києві утворився транспортний колапс.

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