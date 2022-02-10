Похитили человека и требовали 12 тысяч долларов. В Киеве задержали полицейских

"По данным следствия, правоохранители 9 февраля 2022 года прибыли в город Киев для проведения обыска жилья гражданина в рамках уголовного производства относительно возможного мошенничества. После проведения обыска, противоправно, без составления каких либо процессуальных документов, они задержали владельца жилья - жителя города Киева и поместили его до своего автомобиля", - говорится в сообщении.

Полицейские требовали предоставить им 12 тысяч долларов и угрожали арестом пострадавшему. В тот же день правоохранители получили 6300 долларов взятки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

"Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения. Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании мер пресечения", - добавили в Офисе генпрокурора.