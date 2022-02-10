Викрали людину і вимагали 12 тисяч доларів. В Києві затримали поліцейських

"За даними слідства, правоохоронці 9 лютого 2022 року прибули до міста Києва для проведення обшуку житла громадянина в рамках кримінального провадження щодо можливого шахрайства. Після проведення обшуку, протиправно, без складання жодних процесуальних документів, вони затримали власника житла - мешканця міста Києва та помістили його до свого автомобіля", - йдеться у повідомлені.

Поліцейські вимагали надати їм 12 тисяч доларів і погрожували арештом постраждалому. Того ж дня правоохоронці отримали 6300 доларів хабаря.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 КК України.

"Наразі проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів", - додали в Офісі генпрокурора.