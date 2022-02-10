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Викрали людину і вимагали 12 тисяч доларів. В Києві затримали поліцейських

Автор: РБК-Україна

Столичні правоохоронці затримали поліцейських з Дніпропетровської області, які викрали людину, а потім вимагали грошову винагороду. У разі відмови працівники поліції погрожували заарештувати постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, правоохоронці 9 лютого 2022 року прибули до міста Києва для проведення обшуку житла громадянина в рамках кримінального провадження щодо можливого шахрайства. Після проведення обшуку, протиправно, без складання жодних процесуальних документів, вони затримали власника житла - мешканця міста Києва та помістили його до свого автомобіля", - йдеться у повідомлені.

Поліцейські вимагали надати їм 12 тисяч доларів і погрожували арештом постраждалому. Того ж дня правоохоронці отримали 6300 доларів хабаря.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 КК України.

"Наразі проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів", - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, нещодавно СБУ заблокувала спробу розкрадення понад 40 млн кубометрів природного газу.

Як повідомляло РБК-Україна, вчора правоохоронці затримали депутата Київради під час отримання хабаря в 1,26 млн гривень.

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полиция