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Похитили человека и требовали 12 тысяч долларов. В Киеве задержали полицейских

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 12:35
Похитили человека и требовали 12 тысяч долларов. В Киеве задержали полицейских Фото: В Киеве арестовали полицейских за похищение человека (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Столичные правоохранители задержали полицейских из Днепропетровской области, которые похитили человека, а затем требовали денежное вознаграждение. В случае отказа сотрудники полиции угрожали арестовать пострадавшего.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, правоохранители 9 февраля 2022 года прибыли в город Киев для проведения обыска жилья гражданина в рамках уголовного производства относительно возможного мошенничества. После проведения обыска, противоправно, без составления каких либо процессуальных документов, они задержали владельца жилья - жителя города Киева и поместили его до своего автомобиля", - говорится в сообщении.

Полицейские требовали предоставить им 12 тысяч долларов и угрожали арестом пострадавшему. В тот же день правоохранители получили 6300 долларов взятки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

"Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения. Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании мер пресечения", - добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, недавно СБУ заблокировала попытку хищения более 40 млн кубометров природного газа.

Как сообщало РБК-Украина, вчера правоохранители задержали депутата Киевсовета во время получения взятки в 1,26 млн гривен.

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