Несмотря на запрет по 100 мужчин в день пытаются выехать из Украины: кого пропустят

Фото: кого выпустят из Украины во время военного положения (facebook.com/DPSUkraine)

Ежедневно пограничники отказывают в выезде из Украины около 100 мужчинам, которые подпадающие под действие ограничений. Кроме того, при незаконной попытке пересечь государственную границу задерживают около 30 нарушителей.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По его словам, в Украине на период военного положения действует запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть исключения. "Пограничники пропускают мужчин исключительно в нормы действующего законодательства. Среди исключений, хотел бы напомнить, что систематически границу в обе стороны пересекают водители-дальнобойщики, а также лица, перевозящие гуманитарную помощь", - сообщил Демченко. Также на выезд имеют право: мужчины, которые признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья,

постоянно проживающие за границей, при этом имея отметки миграционной службы или дипучреждений страны,

соискатели образования за рубежом,

спортсмены,

многодетные родители (трое и более детей до 18 лет),

родители-одиночки,

лица с инвалидностью и сопровождающие их лица.