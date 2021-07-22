К похищению Чауса причастны государственные учреждения Украины, - генпрокурор Молдовы

"Я могу сказать вам, что к этому были привлечены государственные учреждения. Мы установили лиц, которые принимали участие в деле Чауса", - отметил Стояногло.

Как отметил генеральный прокурор, Молдова идентифицировала людей, прибывших из Украины для похищения экс-судьи. На данный момент страна направила несколько запросов нашей стороне для установления судебно-искового прошения и ожидает ответа.