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К похищению Чауса причастны государственные учреждения Украины, - генпрокурор Молдовы

Автор: Сергей Пышкин

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло убежден в том, что к похищению бывшего судьи Николая Чауса причастны государственные учреждения Украины. Сейчас страна уже направила украинской стороне несколько запросов и ожидает ответа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Unimedia.

"Я могу сказать вам, что к этому были привлечены государственные учреждения. Мы установили лиц, которые принимали участие в деле Чауса", - отметил Стояногло.

Как отметил генеральный прокурор, Молдова идентифицировала людей, прибывших из Украины для похищения экс-судьи. На данный момент страна направила несколько запросов нашей стороне для установления судебно-искового прошения и ожидает ответа.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о похищение бывшего украинского судди Николая Чауса неизвестными лицами.

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УкраинаМолдовапохищениеНиколай Чаус