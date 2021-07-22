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До викрадення Чауса причетні державні установи України, - генпрокурор Молдови

Автор: Сергій Пишкін

Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло переконаний у тому, що до викрадення колишнього судді Миколи Чауса причетні державні установи України. Наразі країна вже направила до української сторони декілька запитів й очікує на відповідь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Unimedia.

"Я можу сказати вам, що до цього були залучені державні установи. Ми встановили осіб, які брали участь у справі Чауса", - відзначив Стояногло.

Як відзначив генеральний прокурор, Молдова ідентифікувала людей, які прибули з України задля викрадення екс-суді. Наразі країна надіслала декілька запитів нашій стороні щодо встановлення судово-позовного прохання й очікує на відповідь.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса невідомими особами.

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УкраїнаМолдовавикраденняНиколай Чаус