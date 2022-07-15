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Похищение украинского зерна. Двум капитанам российских кораблей объявили подозрение

Фото: российским капитанам объявили подозрение за вывоз украинского зерна (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Двум капитанам российских судов объявили подозрение за незаконный вывоз зерна, которое оккупанты украли в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Речь идет о капитанах кораблей "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев", которые ходят под флагами РФ. Под их руководством незаконно вывозят награбленное украинское зерно в третьи страны.

Кроме того, капитаны этих судов периодически выключали Автоматическую идентификационную систему "AIS" и вносили в нее неправдивые данные о курсе кораблей, которые якобы шли в порты России, а не во временно оккупированный Крым.

Российским капитанам объявили подозрение по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда и выезда с временно оккупированной территории полуострова Крым).

Напомним, что ранее спутник зафиксировал, как на российское судно "Матрос Позинич" загружалось краденое украинское зерно.

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