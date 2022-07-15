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Викрадення українського зерна. Двом капітанам російських кораблів оголосили підозру

Фото: російським капітанам оголосили підозру за вивезення українського зерна (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Двом капітанам російських суден оголосили підозру за незаконне вивезення зерна, яке окупанти вкрали в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Мова йде про капітанів кораблів "Матрос Позинич" та "Михаил Ненашев", які ходять під прапорами РФ. Під їхнім керівництвом незаконно вивозять награбоване українське зерно до третіх країн.

Крім того, капітани цих суден періодично вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему "AIS" та вносили до неї неправдиві відомості щодо курсу кораблів, які нібито йшли в порти Росії, а не до тимчасово окупованого Криму.

Російським капітанам оголосили підозру за ч. 2 ст. 332-1 КК України (порушення порядку в’їзду та виїзду з тимчасово окупованої території півострова Крим).

Нагадаємо, що раніше супутник зафіксував, як на російське судно "Матрос Позинич" завантажувалося крадене українське зерно.

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