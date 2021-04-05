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Похищение украинского судьи Чауса в Молдове: Санду требует от МВД "немедленных действий"

Автор: Андрей Василюк

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на похищение украинского судьи Николая Чауса, которого подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Лидер соседней страны назвала такие действия недопустимыми и обратилась к правоохранителям.

Об этом Санду написала на своей странице в Facebook.

"Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди, независимо от того, являются ли они гражданами страны или нет, независимо от того, доказана ли их вина в совершении преступления", - отметила Санду.

Президент Молдовы заявила, что требует "немедленных действий" от руководства МВД, "главного учреждения, ответственного за обеспечение безопасности граждан", и Службы информации и безопасности Молдовы прояснить ситуацию с этим "волнующим исчезновением иностранного гражданина" на территории страны.

Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении украинского судьи Николая Чауса. Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы.

В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, поскольку парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.

В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдавии и сдался молдавским властям.

В октябре 2017 года Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 года - уволил с должности судьи.

В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.

После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина потребует экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.

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