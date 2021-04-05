Викрадення українського судді Чауса в Молдові: Санду вимагає від МВС "негайних дій"

Президент Молдови Майя Санду відреагувала на викрадення українського судді Миколи Чауса , якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів в серпні 2016 року. Лідер сусідньої країни назвала такі дії неприпустимими та звернулася до правоохоронців.

Про це Санду написала на своїй сторінці у Facebook .

Президент Молдови заявила, що вимагає "негайних дій" від керівництва МВС, "головної установи, відповідальної за забезпечення безпеки громадян", та Служби інформації і безпеки Молдови прояснити ситуацію з цим "хвилюючим зникненням іноземного громадянина" на території країни.

"Неприпустимо, щоб в Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами країни чи ні, незалежно від того, доведена їхня вина в скоєнні злочину", - зазначила Санду.

Нагадаємо, 3 квітня у Молдові заявили про викрадення українського судді Миколи Чауса. Спочатку про викрадення судді заявив його адвокат, а потім цю інформацію підтвердили в поліції Молдови.

В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів в серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання.

У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови та здався молдовській владі.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року - звільнила з посади судді.

У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.

Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.