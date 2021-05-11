Похищение Чауса: в Молдове задержали еще одного фигуранта

По делу о похищении Николая Чауса - беглого украинского судьи - в Молдове задержали еще одного подозреваемого. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Молдовы.
Сообщается, что 30-летнего подозреваемого задержали 9 мая при въезде в Молдову. На следующий день ему предъявили обвинение в организации и исполнении похищения украинского судьи.
Также сообщается, что сегодня прокуроры будут требовать арестовать обвиняемого. Если его вину докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.
Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту похищения Чауса в Молдове.
Судью похитили в Кишиневе еще 3 апреля, позже министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что подозреваемые выехали в Украину. Предполагается, что Чаус тоже может находиться в Украине, но власти не подтверждают эту информацию. По данным молдавской стороны, Чауса могли вывезти дипломатическим транспортом.
Генпрокурор Ирина Венедиктова на днях заявила, что до сих пор неизвестно, где находится судья. С 2017 года он скрывался в Молдове, пытался получить политическое убежище, а Киев требовал его экстрадиции по обвинению в коррупции.