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Похищение Чауса: в Молдове задержали еще одного фигуранта

Автор: РБК-Украина

По делу о похищении Николая Чауса - беглого украинского судьи - в Молдове задержали еще одного подозреваемого. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Молдовы.

Сообщается, что 30-летнего подозреваемого задержали 9 мая при въезде в Молдову. На следующий день ему предъявили обвинение в организации и исполнении похищения украинского судьи.

Также сообщается, что сегодня прокуроры будут требовать арестовать обвиняемого. Если его вину докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту похищения Чауса в Молдове.

Судью похитили в Кишиневе еще 3 апреля, позже министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что подозреваемые выехали в Украину. Предполагается, что Чаус тоже может находиться в Украине, но власти не подтверждают эту информацию. По данным молдавской стороны, Чауса могли вывезти дипломатическим транспортом.

Генпрокурор Ирина Венедиктова на днях заявила, что до сих пор неизвестно, где находится судья. С 2017 года он скрывался в Молдове, пытался получить политическое убежище, а Киев требовал его экстрадиции по обвинению в коррупции.

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Новости Украины МолдовапохищениеНиколай Чаус