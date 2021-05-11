Похищение Чауса: в Молдове задержали еще одного фигуранта

По делу о похищении Николая Чауса - беглого украинского судьи - в Молдове задержали еще одного подозреваемого. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Молдовы .

Сообщается, что 30-летнего подозреваемого задержали 9 мая при въезде в Молдову. На следующий день ему предъявили обвинение в организации и исполнении похищения украинского судьи.

Также сообщается, что сегодня прокуроры будут требовать арестовать обвиняемого. Если его вину докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.