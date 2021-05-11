Викрадення Чауса: у Молдові затримали ще одного фігуранта

По справі про викрадення Миколи Чауса - українського судді-втікача - у Молдові затримали ще одного підозрюваного. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Генеральної прокуратури Молдови .

Повідомляється, що 30-річного підозрюваного затримали 9 травня при в'їзді до Молдови. Наступного дня йому пред'явили звинувачення в організації та виконанні викрадення українського судді.

Також повідомляється, що сьогодні прокурори вимагатимуть заарештувати обвинуваченого. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці.