Похищение американцев в Гаити: миссионерская организация подтвердила инцидент

Службу христианской помощи штата Огайо подтвердила похищение американцев в Гаити. Также выяснилось, что в группе миссионеров был один гражданин Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Службы христианской помощи штата Огайо заявили, что у них нет информации ни о том, кто стоит за похищением, ни о том, куда увезли группу, в которую входят 16 американцев и один канадец.

"Мы ищем Божьего руководства для решения проблемы, и власти ищут способы помочь", - говорится в миссионерской организации.

Представитель полиции Гаити заявил, что у них нет никакой информации об инциденте.

В Госдепартаменте США подтвердили, что знают об инциденте. Посольства США обычно не раскрывают информацию о гражданах из-за правил конфиденциальности.