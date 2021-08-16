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Землетрясение в Гаити: ООН предлагает создать гуманитарный коридор

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Гаити, Понедельник 16 августа 2021 04:30
Землетрясение в Гаити: ООН предлагает создать гуманитарный коридор Фото: ООН предлагает создать гуманитарный коридор в Гаити (twitter.com/PAHOemergencies)
Автор: Наталья Скороход

Организация объединенных наций предлагает создать гуманитарный коридор, чтоб оказать помощь людям, пострадавшим от землетрясения в Гаити. Проблема заключается в том, что некоторые районы страны кишат бандитами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

ООН и правительство Гаити изо всех сил пытались отправить по дороге медикаменты и врачей в город Ле-Ке, который понес ущерб от землетрясения. Однако из-за бандитов им пришлось использовать лодки и воздушный транспорт.

Из-за всплеска похищений и бандитизма некоторые дороги в Порт-о-Пренсе стали опасными для езды, в том числе городской район Мартиссан, где проходит главная магистраль, связывающая прибрежную столицу с южными регионами.

Представитель Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Гаити Бруно Маес сказал, что ООН "призывает к созданию гуманитарного коридора в Гаити, чтобы обеспечить более быструю и безопасную транспортировку товаров и людей".

"Мы выступаем за то, чтобы вооруженные группы разрешили доставить эту гуманитарную помощь к людям как можно скорее", - сказал он.

По его словам, ЮНИСЕФ удалось отправить один контейнер с медикаментами на юг Гаити, но Ле-Ке и прилегающие районы требуют гораздо большей помощи.

Глава Агентства гражданской защиты Гаити Джери Чандлер сказал, что власти работают над обеспечением доступа через Мартиссан, но в настоящее время правительство отправляет большую часть помощи на вертолетах, самолетах и ​​лодках.

"Сейчас мы работаем над созданием настоящей дороги с открытым доступом через Мартиссан", - сказал Чендлер.

Напомним, что в Гаити произошло землетрясение, которое забрало жизни людей и разрушило здания.

Также сообщалось, что землетрясение в Гаити забрало жизни более 1200 человек.

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