Землетрясение в Гаити: ООН предлагает создать гуманитарный коридор

Организация объединенных наций предлагает создать гуманитарный коридор, чтоб оказать помощь людям, пострадавшим от землетрясения в Гаити . Проблема заключается в том, что некоторые районы страны кишат бандитами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

ООН и правительство Гаити изо всех сил пытались отправить по дороге медикаменты и врачей в город Ле-Ке, который понес ущерб от землетрясения. Однако из-за бандитов им пришлось использовать лодки и воздушный транспорт.

Из-за всплеска похищений и бандитизма некоторые дороги в Порт-о-Пренсе стали опасными для езды, в том числе городской район Мартиссан, где проходит главная магистраль, связывающая прибрежную столицу с южными регионами.

Представитель Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Гаити Бруно Маес сказал, что ООН "призывает к созданию гуманитарного коридора в Гаити, чтобы обеспечить более быструю и безопасную транспортировку товаров и людей".

"Мы выступаем за то, чтобы вооруженные группы разрешили доставить эту гуманитарную помощь к людям как можно скорее", - сказал он.

По его словам, ЮНИСЕФ удалось отправить один контейнер с медикаментами на юг Гаити, но Ле-Ке и прилегающие районы требуют гораздо большей помощи.

Глава Агентства гражданской защиты Гаити Джери Чандлер сказал, что власти работают над обеспечением доступа через Мартиссан, но в настоящее время правительство отправляет большую часть помощи на вертолетах, самолетах и ​​лодках.