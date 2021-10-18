Викрадення американців в Гаїті: місіонерська організація підтвердила інцидент
Службу християнської допомоги штату Огайо підтвердила викрадення американців в Гаїті. Також з'ясувалося, що в групі місіонерів був один громадянин Канади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Служби християнської допомоги штату Огайо заявили, що у них немає інформації ні про те, хто стоїть за викраденням, ні про те, куди відвезли групу, в яку входять 16 американців і один канадець.
"Ми шукаємо Божого керівництва для вирішення проблеми, і влада шукає способи допомогти", - йдеться в місіонерській організації.
Представник поліції Гаїті заявив, що у них немає ніякої інформації про інцидент.
У Держдепартаменті США підтвердили, що знають про інцидент. Посольства США зазвичай не розкривають інформацію про громадян через правила конфіденційності.
Уряд Канади зробив також заяву, в якій говориться, що вони працюють з місцевою владою і групами для збору додаткової інформації про викрадення.
Як відомо, в Гаїті банда викрала американських місіонерів. Це сталося тоді, коли місіонери відвідували дитячий будинок в Порт-о-Пренсі. Бандити викрали автобус, в якому знаходилися американці.
Раніше повідомлялося, що світові організації не могли доставити допомогу мирним жителям в Гаїті, які постраждали від землетрусу. Проблема в бандах, які нападали на благодійників.