Викрадення американців в Гаїті: місіонерська організація підтвердила інцидент

Службу християнської допомоги штату Огайо підтвердила викрадення американців в Гаїті. Також з'ясувалося, що в групі місіонерів був один громадянин Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Служби християнської допомоги штату Огайо заявили, що у них немає інформації ні про те, хто стоїть за викраденням, ні про те, куди відвезли групу, в яку входять 16 американців і один канадець.

"Ми шукаємо Божого керівництва для вирішення проблеми, і влада шукає способи допомогти", - йдеться в місіонерській організації.

Представник поліції Гаїті заявив, що у них немає ніякої інформації про інцидент.

У Держдепартаменті США підтвердили, що знають про інцидент. Посольства США зазвичай не розкривають інформацію про громадян через правила конфіденційності.