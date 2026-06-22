Погрози Трампа нашкодили переговорам з Іраном, який пообіцяв "відповісти іншим способом"

Як зазначає телеканал із посиланням на джерела, Трамп уже не вперше негативно впливає на перебіг чутливих переговорів з Іраном своїми публічними заявами.

Зокрема, нова хвиля напруженості виникла після того, як у неділю президент США пригрозив відновити удари по Ірану. Ці заяви пролунали невдовзі після слів віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що Трамп направив його з дипломатичною місією для початку нового етапу у відносинах з іранським народом.

За словами одного зі співрозмовників CNN, який обізнаний із перебігом переговорів у швейцарському готелі Bürgenstock, для дипломатичного процесу це був "поганий день для твітів".

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Після заяв американського лідера представники з Тегерану, за попередніми даними, відмовилася від участі у чотиристоронніх переговорах за участю США та посередників - Пакистану і Катару.

Невдовзі після цього голова іранської делегації Мохаммед Галібаф відреагував на слова американського президента у соцмережі X.

"Їм (США - ред.) краще обережно добирати слова. Наші збройні сили готові відповісти їм іншим способом", - написав іранський чиновник.

Спочатку іранське джерело повідомило CNN, що після обміну погрозами переговори між Вашингтоном і Тегераном фактично зайшли в глухий кут. Водночас процес ще не зірвано остаточно, а сторони продовжують непублічні консультації, намагаючись повернути учасників до переговорного столу.

Врешті в іранському МЗС написали - .технічні групи США та Ірану продовжать роботу, а деталі переговорів оприлюднять Катар та Пакистан,. При цьому сам прогрес на переговорах у Швейцарії в Тегерані оцінили як хороший.

Напруга була вже до переговорів

Слід зазначити, що ситуація між США та Іраном залишалася складною ще до останніх заяв. Іран раніше заявив про намір закрити Ормузьку протоку та вимагав від адміністрації Трампа домогтися припинення вогню в Лівані.

Своєю чергою президент США попередив, що "знову завдасть дуже сильного удару" по Ірану, якщо той не стримає діяльність підтримуваної ним "Хезболли", яку Вашингтон звинувачує в ескалації конфлікту в Лівані.