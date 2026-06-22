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Угрозы Трампа нанесли ущерб переговорам с Ираном, который пообещал "ответить иным способом"

04:41 22.06.2026 Пн
3 мин
В воскресенье президент США пригрозил возобновить удары по Ирану, что и повлияло на ход переговоров
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп своими резкими заявлениями в отношении Ирана осложнил переговорный процесс между сторонами, который, по данным СМИ, оказался под угрозой срыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечает телеканал со ссылкой на источники, Трамп уже не в первый раз своими публичными заявлениями негативно влияет на ход деликатных переговоров с Ираном.

В частности, новая волна напряженности возникла после того, как в воскресенье президент США пригрозил возобновить удары по Ирану. Эти заявления прозвучали вскоре после слов вице-президента США Джей Ди Венса о том, что Трамп направил его с дипломатической миссией для начала нового этапа в отношениях с иранским народом.

По словам одного из собеседников CNN, осведомленного о ходе переговоров в швейцарском отеле Bürgenstock, для дипломатического процесса это был "плохой день для твитов".

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После заявлений американского лидера представители из Тегерана, по предварительным данным, отказались от участия в четырехсторонних переговорах с участием США и посредников - Пакистана и Катара.

Вскоре после этого глава иранской делегации Мохаммед Галибаф отреагировал на слова американского президента в соцсети X.

"Им (США - ред.) лучше осторожно подбирать слова. Наши вооруженные силы готовы ответить им иным способом", - написал иранский чиновник.

Сначала иранский источник сообщил CNN, что после обмена угрозами переговоры между Вашингтоном и Тегераном фактически зашли в тупик. В то же время процесс еще не сорван окончательно, а стороны продолжают закрытые консультации, пытаясь вернуть участников за переговорный стол.

В итоге в иранском МИД написали: "Технические группы США и Ирана продолжат работу, а детали переговоров обнародуют Катар и Пакистан". При этом сам прогресс на переговорах в Швейцарии в Тегеране оценили как хороший.

Напряженность существовала еще до переговоров

Следует отметить, что ситуация между США и Ираном оставалась сложной еще до последних заявлений. Иран ранее заявил о намерении закрыть Ормузский пролив и потребовал от администрации Трампа добиться прекращения огня в Ливане.

В свою очередь президент США предупредил, что "снова нанесет очень сильный удар" по Ирану, если тот не ограничит деятельность поддерживаемой им "Хезболлы", которую Вашингтон обвиняет в эскалации конфликта в Ливане.

Кроме того, Трамп пригрозил иранским дипломатам, что они якобы "никогда не вернутся домой", если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

Как известно, 21 июня делегации США и Ирана прибыли в Швейцарию для переговоров о возможном соглашении о прекращении войны.

Также ранее Трамп заявлял о возможности введения специального сбора за проход через Ормузский пролив в случае, если достичь окончательной договоренности с Ираном не удастся.

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