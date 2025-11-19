Погрози, тиск і шантаж: жителів окупованого Генічеська примушують іти в армію РФ

Агенти руху повідомляють, що через великі втрати та гостру нестачу особового складу на Південному напрямку окупанти перейшли до нових методів примусового набору.

"Місцева окупаційна влада і комендатура використовують будь-яку можливість, щоб затримати місцевих жителів за незначні "правопорушення". Затриманих незаконно утримують у приміщеннях комендатури. Там, використовуючи погрози, тиск і шантаж, людей змушують підписувати контракти зі збройними силами РФ", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що такий цинічний метод доводить: режим диктатора повністю провалив набір на Півдні та перейшов до відкритого викрадення і примусу людей для поповнення своїх лав.

"АТЕШ" закликає мешканців Генічеська: не піддавайтеся на шантаж і уникайте примусової служби! Ваш спротив ефективний!" - додали у пресцентрі руху.