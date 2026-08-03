Погрози, побиття та фабрикація справ: РФ примусово жене чоловіків на війну

Військові вербувальники разом із поліцією влаштовують пастки для чоловіків призовного віку у невеликих містах РФ. Громадян затримують просто на вулицях, поблизу місць роботи або під приводом звичайної перевірки документів.

Після цього чоловіків доправляють до пунктів призову, де застосовують насильство та психологічний тиск:

піддають побиттю та погрозам фізичної розправи, поки ті не підпишуть контракт;

погрожують підкинути наркотики та заарештувати на місці в разі відмови.

За свідченням блогера Станіслава Морозова, більшість людей, з якими він спілкувався, погодилися підписати контракт саме після погроз силовиків сфабрикувати справу про наркотики.

Грошові виплати більше не працюють

Російська влада більше не може залучити потрібну кількість людей навіть рекордно високими виплатами, які часто перевищують річну зарплату.

Головні причини відмови росіян іти на війну:

короткий термін життя на фронті - через смертоносні можливості українських Сил оборони середня тривалість життя російського солдата на передовій скоротилася до кількох хвилин, днів або тижнів;

масові зловживання та знущання з боку командування всередині російської армії.

Щоб переконати призовників, у регіонах РФ запроваджують виплати цивільним за привезеного "добровольця". Винагорода сягає 100 тисяч рублів (близько 1300 доларів). Такі програми вже діють у Татарстані, Амурській, Ярославській, Калузькій, Воронезькій та Архангельській областях.

Путін готує нову мобілізацію після виборів

Представники американської розвідки зазначають, що жорсткі заходи допомогли частково поповнити лави окупаційної армії, проте цього недостатньо для значних проривів на лінії фронту. Через це в Кремлі розглядають можливість проведення ще одного раунду примусової мобілізації.

За даними джерел, нову хвилю призову можуть оголосити після російських парламентських виборів, які заплановані на 20 вересня.

"Якщо Путін вирішить дотримуватися своїх вимог щодо захоплення всього Донбасу, у нього може не залишитися іншого вибору, окрім як оголосити мобілізацію", - зазначив Руслан Пухов, директор російського Центру аналізу стратегій і технологій.

Експерти наголошують, що політичні ризики масової мобілізації для Кремля можуть переважити військові вигоди, оскільки серед населення зростає радикальне невдоволення. Деякі росіяни відкрито заявляють про готовність застосувати зброю проти самих вербувальників.

"Як тільки мені дадуть зброю, я розстріляю тих, хто мене мобілізував", - заявив 53-річний російський офіцер запасу Дмитро Рогін, який підпадає під потенційний призов.