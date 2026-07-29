ua en ru
Ср, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росія заманює контрактників на війну рекордними виплатами коштом регіонів

17:56 29.07.2026 Ср
2 хв
Скільки коштує "гарматне м'ясо" армії РФ?
aimg Олена Бджола
Росія заманює контрактників на війну рекордними виплатами коштом регіонів Фото: мобілізація у Росії (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Влада країни-агресорки вимагає від зубожілих регіонів підвищувати разові виплати контрактним військовослужбовцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації у Telegram.

"Аукціон смерті" для російських контрактників

Попри поглиблення кризи регіональних бюджетів у Росії, влада країни хоче віл областей підвищення виплат за підписання контрактів з Міноборони, пише ЦПД.

Скільки платять новому "гарматному мясу" російської армії у:

  • Ханти-Мансійському окрузі - 4,1 млн рублів (51,25 тис дол.),
  • Дагестані - 3,6-4,1 млн рублів (45-51,25 тис дол),
  • Карачаєво-Черкесії - 3,1 млн рублів (38,75 тис дол.),
  • Смоленській області - 2,1 млн рублів (26,25 тис дол).

Через брак охочих іти на війну в низці регіонів запровадили винагороду навіть для рекрутерів, кажуть у ЦПД.

"Добровольців" усе менше

На тлі величезних втрат на війні проти України потік "добровольців" зменшується.

Проте Росія вимагає від регіонів на збиток собі заманювати людей до війська грошима, уточнили у Центрі.

Через брак коштів регіони РФ змушені відмовлятися від:

  • соціальних програм,
  • розвитку освіти й медицини,
  • ремонту інфраструктури.

За таку політику росія заплатить велику ціну, вважають у ЦПД. Це руйнування регіональних економік у поєднанні з демографічною катастрофою з незворотніми наслідками.

Нагадаємо, у Вірменії зафіксували різке зростання попиту на оренду та купівлю житла серед росіян. Це схоже на масовою міграцію з РФ 2022 року під час оголошення "часткової мобілізації".

27 липня в Росії знову оголосили про пріоритетність військового бюджету. Грошей на нього традиційно не вистачає.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти України Російська Федерація Контрактна армія
Новини
Трамп здійснив "різкий поворот" щодо України, - FT
Трамп здійснив "різкий поворот" щодо України, - FT
Аналітика
Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр