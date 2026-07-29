Росія заманює контрактників на війну рекордними виплатами коштом регіонів
Влада країни-агресорки вимагає від зубожілих регіонів підвищувати разові виплати контрактним військовослужбовцям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації у Telegram.
"Аукціон смерті" для російських контрактників
Попри поглиблення кризи регіональних бюджетів у Росії, влада країни хоче віл областей підвищення виплат за підписання контрактів з Міноборони, пише ЦПД.
Скільки платять новому "гарматному мясу" російської армії у:
- Ханти-Мансійському окрузі - 4,1 млн рублів (51,25 тис дол.),
- Дагестані - 3,6-4,1 млн рублів (45-51,25 тис дол),
- Карачаєво-Черкесії - 3,1 млн рублів (38,75 тис дол.),
- Смоленській області - 2,1 млн рублів (26,25 тис дол).
Через брак охочих іти на війну в низці регіонів запровадили винагороду навіть для рекрутерів, кажуть у ЦПД.
"Добровольців" усе менше
На тлі величезних втрат на війні проти України потік "добровольців" зменшується.
Проте Росія вимагає від регіонів на збиток собі заманювати людей до війська грошима, уточнили у Центрі.
Через брак коштів регіони РФ змушені відмовлятися від:
- соціальних програм,
- розвитку освіти й медицини,
- ремонту інфраструктури.
За таку політику росія заплатить велику ціну, вважають у ЦПД. Це руйнування регіональних економік у поєднанні з демографічною катастрофою з незворотніми наслідками.
Нагадаємо, у Вірменії зафіксували різке зростання попиту на оренду та купівлю житла серед росіян. Це схоже на масовою міграцію з РФ 2022 року під час оголошення "часткової мобілізації".
27 липня в Росії знову оголосили про пріоритетність військового бюджету. Грошей на нього традиційно не вистачає.