Погрози Медведєва - частина кампанії ядерного шантажу Кремля, - ISW

У звіті послалися на публічну пресконференцію російського диктатора Володимира Путіна та білоруського диктатора Олександра Лукашенка, що відбулася 1 серпня.

Під час заходу, Лукашенко розкритикував останні спроби Трампа залучити Росію до переговорів і знайти шлях до завершення війни.

Білоруський лідер зазначив, що Трамп має діяти "обережно і начебто не має "диктувати правила" під час збройного конфлікту - "особливо ядерній державі" на кшталт Росії.

В ISW нагадали, що посадовці Кремля та пов’язані з ними особи, часто використовують "брязкання" ядерною зброєю в якості елемента кампанії рефлексивного контролю, мета якої - змусити Захід ухвалювати рішення, вигідні Росії.

Експерти нагадали, що Кремль також неодноразово використовував постановочні зустрічі з Лукашенком для передачі непрямих ядерних погроз.

Крім того, аналітики вважають озвучені 31 липня погрози заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва на адресу США, частиною тактики рефлексивного контролю.

Аналітики нагадали, що Путін регулярно використовує екс-президента для посилення радикальної риторики, що має викликати паніку і страх серед західних політичних лідерів та стримувати підтримку України.

В Інституті вивчення війни надалі вважають, що провокаційні та загрозливі висловлювання Медведєва, з великою ймовірністю, є елементом централізованої кремлівської інформаційної стратегії.

"Путін міг би легко припинити подібні заяви з боку Медведєва, якби захотів, особливо враховуючи, що Кремль координує офіційні меседжі та повністю контролює інформаційний простір, інтернет та ЗМІ в Росії", - йдеться у звіті ISW.