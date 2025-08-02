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Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

Угрозы Медведева - часть кампании ядерного шантажа Кремля, - ISW

Фото: заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Угрозы заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес США, являются частью более широкой кампании "бряцания" ядерным оружием со стороны Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на публичную пресс-конференцию российского диктатора Владимира Путина и беларусского диктатора Александра Лукашенко, состоявшуюся 1 августа.

В ходе мероприятия, Лукашенко раскритиковал последние попытки Трампа привлечь Россию к переговорам и найти путь к завершению войны.

Беларусский лидер отметил, что Трамп должен действовать "осторожно и якобы не должен "диктовать правила" во время вооруженного конфликта - "особенно ядерной державе" вроде России.

В ISW напомнили, что чиновники Кремля и связанные с ними лица, часто используют "бряцание" ядерным оружием в качестве элемента кампании рефлексивного контроля, цель которой - заставить Запад принимать решения, выгодные России.

Эксперты напомнили, что Кремль также неоднократно использовал постановочные встречи с Лукашенко для передачи косвенных ядерных угроз.

Кроме того, аналитики считают озвученные 31 июля угрозы заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес США, частью тактики рефлексивного контроля.

Аналитики напомнили, что Путин регулярно использует экс-президента для усиления радикальной риторики, что должно вызвать панику и страх среди западных политических лидеров и сдерживать поддержку Украины.

В Институте изучения войны в дальнейшем считают, что провокационные и угрожающие высказывания Медведева, с большой вероятностью, являются элементом централизованной кремлевской информационной стратегии.

"Путин мог бы легко прекратить подобные заявления со стороны Медведева, если бы захотел, особенно учитывая, что Кремль координирует официальные месседжи и полностью контролирует информационное пространство, интернет и СМИ в России", - говорится в отчете ISW.

Ультиматум Трампа и угрозы Медведева

28 июля президент США Дональд Трамп изменил предварительные условия своего ультиматума для Кремля договориться о мире с Украиной за 50 дней.

Глава Белого дома установил новый "дедлайн" завершения войны - 10 дней, то есть до 8 августа.

В Кремле ответили, что продолжают т.н. "СВО", а заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал требование Трампа "шагом к войне России и США".

В ответ Трамп посоветовал Медведеву следить за словами, и добавил, что он "ступает на очень опасную территорию".

Кроме того, президент США распорядился направить две атомные подводные лодки к побережью России, но точную их дислокацию не уточнил.

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Дмитрий Медведев