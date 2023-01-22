UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Погрози ядерною зброєю надзвичайно небезпечні та порушують міжнародне право, - МЗС Австрії

Фото: міністр закордонних справ Александер Шалленберг (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Жодна країна не має погрожувати застосуванням ядерною зброєю, адже це не лише надзвичайно небезпечно, а й морально неприйнятно та є порушенням міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Австрії.

"Погрози ядерною зброєю надзвичайно небезпечні. Вони не тільки абсолютно морально неприйнятні, вони також знижують поріг гальмування для інших і явно порушують міжнародне право. Немає альтернативи ядерному роззброєнню, тому що поки існує ця жахлива зброя, вона становить загрозу для всіх нас. Ми повинні знищити його, перш ніж воно знищать нас", - сказав міністр закордонних справ Александер Шалленберг.

міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс зазначив, що Росія лякає ядерною зброєю, щоб стримати підтримку України.

Окрім того, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що ядерний шантаж Медведєва - це лише пусті погрози. А люди, які дозволяють собі такі дії, мають бути ізольовані від цивілізованого світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ядерна зброяАвстрія