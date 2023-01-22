Погрози ядерною зброєю надзвичайно небезпечні та порушують міжнародне право, - МЗС Австрії

"Погрози ядерною зброєю надзвичайно небезпечні. Вони не тільки абсолютно морально неприйнятні, вони також знижують поріг гальмування для інших і явно порушують міжнародне право. Немає альтернативи ядерному роззброєнню, тому що поки існує ця жахлива зброя, вона становить загрозу для всіх нас. Ми повинні знищити його, перш ніж воно знищать нас", - сказав міністр закордонних справ Александер Шалленберг.

міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс зазначив, що Росія лякає ядерною зброєю, щоб стримати підтримку України.

Окрім того, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що ядерний шантаж Медведєва - це лише пусті погрози. А люди, які дозволяють собі такі дії, мають бути ізольовані від цивілізованого світу.

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