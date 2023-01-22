Угрозы ядерного оружия чрезвычайно опасны и нарушают международное право, - МИД Австрии

"Угрозы ядерным оружием чрезвычайно опасны. Они не только абсолютно морально неприемлемы, они также снижают порог торможения для других и явно нарушают международное право. Нет альтернативы ядерному разоружению, потому что пока существует это ужасное оружие, оно представляет угрозу для всех нас. Мы должны уничтожить его, прежде чем оно уничтожит нас", - сказал министр иностранных дел Александер Шалленберг.

министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что Россия пугает ядерным оружием, чтобы сдержать поддержку Украины.

Кроме того, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что ядерный шантаж Медведева - это лишь пустые угрозы. А люди, разрешающие себе такие действия, должны быть изолированы от цивилизованного мира.

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