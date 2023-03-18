Погрожують мобілізацією. У КНДР нібито готові зібрати 800 тисяч солдатів для війни зі США

В уряді КНДР заявили, що близько 800 тисяч осіб нібито зголосилися вступити або повторно зарахуватися до збройних сил країни для боротьби проти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rodong Sinmun.