Погрожують мобілізацією. У КНДР нібито готові зібрати 800 тисяч солдатів для війни зі США

В уряді КНДР заявили, що близько 800 тисяч осіб нібито зголосилися вступити або повторно зарахуватися до збройних сил країни для боротьби проти Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rodong Sinmun.
Заява КНДР була зроблена після того, як країна в четвер в черговий раз запустила свою міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-17" у відповідь на військові навчання США і Південної Кореї.
Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету в море між Корейським півостровом і Японією у четвер, за кілька годин до того, як президент Південної Кореї вилетів до Токіо на саміт, на якому обговорювалися способи протидії ядерним загрозам КНДР.
Раніше повідомлялося, що Північна Корея в четвер, 16 березня, здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.
Також нагадаємо, 14 березня КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.
Крім того, що 12 березня Північна Корея запустила невстановлену ракету з підводного човна неподалік міста Сінпо, нібито протестуючи проти навчань США та Південної Кореї.
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