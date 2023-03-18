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Угрожают мобилизацией. В КНДР якобы готовы собрать 800 тысяч солдат для войны с США

Фото: КНДР якобы готова собрать 800 тысяч солдат для войны с США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В правительстве КНДР заявили, что около 800 тысяч человек якобы вызвались вступить, или повторно зачислиться в вооруженные силы страны для борьбы против Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rodong Sinmun.

Заявление КНДР было сделано после того, как страна в четверг в очередной раз запустила свою межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" в ответ на продолжающиеся военные учения США и Южной Кореи.

Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в море между Корейским полуостровом и Японией в четверг, за несколько часов до того, как президент Южной Кореи вылетел в Токио на саммит, на котором обсуждались способы противодействия ядерным угрозам КНДР.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в четверг, 16 марта, совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.

Также напомним, 14 марта КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Кроме того, что 12 марта Северная Корея запустила неустановленную ракету с подводной лодки недалеко от города Синпо, якобы протестуя против учений США и Южной Кореи.

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