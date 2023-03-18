Угрожают мобилизацией. В КНДР якобы готовы собрать 800 тысяч солдат для войны с США

В правительстве КНДР заявили, что около 800 тысяч человек якобы вызвались вступить, или повторно зачислиться в вооруженные силы страны для борьбы против Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rodong Sinmun.