Угрожают мобилизацией. В КНДР якобы готовы собрать 800 тысяч солдат для войны с США

В правительстве КНДР заявили, что около 800 тысяч человек якобы вызвались вступить, или повторно зачислиться в вооруженные силы страны для борьбы против Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rodong Sinmun.
Заявление КНДР было сделано после того, как страна в четверг в очередной раз запустила свою межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" в ответ на продолжающиеся военные учения США и Южной Кореи.
Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в море между Корейским полуостровом и Японией в четверг, за несколько часов до того, как президент Южной Кореи вылетел в Токио на саммит, на котором обсуждались способы противодействия ядерным угрозам КНДР.
Ранее сообщалось, что Северная Корея в четверг, 16 марта, совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.
Также напомним, 14 марта КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
Кроме того, что 12 марта Северная Корея запустила неустановленную ракету с подводной лодки недалеко от города Синпо, якобы протестуя против учений США и Южной Кореи.
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