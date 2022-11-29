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Погрожував вбити чоловіка та його сина під Ніжином. Військового РФ засудили на 11 років

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 21:49
Погрожував вбити чоловіка та його сина під Ніжином. Військового РФ засудили на 11 років Фото: Військового РФ засудили на 11 років (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російський військовий під час окупації частини Чернігівської області погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина. За це окупанта засудили на 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У березні 2022 року під час окупації одного з сіл Ніжинського району військовий країни-агресора вчиняв фізичне та психологічне насильство стосовно сім'ї з 4 неповнолітніми дітьми", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі пояснили, що зайшовши до будинку потерпілих, обвинувачений погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомата.

Також він намагався попередити їх можливий опір в той час, як інший, наразі ще не встановлений військовий РФ, намагався вчинити сексуальне насильство над 16-річною падчеркою господаря будинку. Його злочинні дії вдалося припинити матері дівчини

Суд визнав його у порушенні законів і звичаїв війни та призначив окупанту 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що російський окупант знущався із цивільних жителів Ніжинського району (Чернігівська область). За це його засудили на 10 років позбавлення волі.

У Київській області військовослужбовця РФ засуджено на 9 років позбавлення волі за те, що наказував грабувати мирних жителів та руйнувати їхні будинки.

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