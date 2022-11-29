Погрожував вбити чоловіка та його сина під Ніжином. Військового РФ засудили на 11 років

Російський військовий під час окупації частини Чернігівської області погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина. За це окупанта засудили на 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У березні 2022 року під час окупації одного з сіл Ніжинського району військовий країни-агресора вчиняв фізичне та психологічне насильство стосовно сім'ї з 4 неповнолітніми дітьми", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі пояснили, що зайшовши до будинку потерпілих, обвинувачений погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомата.

Також він намагався попередити їх можливий опір в той час, як інший, наразі ще не встановлений військовий РФ, намагався вчинити сексуальне насильство над 16-річною падчеркою господаря будинку. Його злочинні дії вдалося припинити матері дівчини

Суд визнав його у порушенні законів і звичаїв війни та призначив окупанту 11 років позбавлення волі.