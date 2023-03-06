Погрожували тюрмою за відмову від "референдуму": у Херсонській області затримали колаборантів

Повідомляється, що зловмисниками виявились представники колишньої окупаційної адміністрації, які організовували фейковий плебісцит щодо нібито "приєднання" регіону до складу РФ.

СБУ встановила, що після захоплення Бериславського району фігуранти добровільно пішли на співпрацю з росіянами. За це одну з колаборанток призначили "заступником голови комісії референдуму". Двоє інших увійшли до складу місцевих "дільничних виборчих комісій".

Перебуваючи на "посадах" фігуранти виконували завдання РФ щодо забезпечення "результатів" кремлівського проєкту. Для цього разом із озброєними росіянами вони обходили житлові квартали та "збирали голоси". У разі відмови - застосовували психологічний тиск та погрожували ув’язненням до російських тюрем.

Колаборанти передавали заповнені "бюлетені" так званим "головам виборчих комісій" для подальшої фальсифікації результатів "голосування". Після звільнення частини регіону фігуранти намагались переховуватись від правосуддя.

Проте СБУ встановила їхнє місцезнаходження і затримала. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Зараз вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області затримали ще чотирьох організаторів псевдореферендуму.

Окрім того, священник УПЦ МП, який закликав українців підтримати фейкові "референдуми" РФ в Донецькій області, проведе за ґратами 7 років.

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