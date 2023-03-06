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Угрожали тюрьмой за отказ от "референдума": в Херсонской области задержали коллаборантов

Иллюстративное фото: СБУ задержала коллаборантов, которые угрожали тюрьмой за отказ от псевдореферендума (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины задержала трех коллаборантов, которые "собирали голоса" на псевдореферендуме в Херсонской области, а тем, кто отказывался участвовать, - угрожали тюрьмой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сообщается, что злоумышленниками оказались представители бывшей оккупационной администрации, которые организовывали фейковый плебисцит относительно якобы "присоединения" региона к составу РФ.

СБУ установила, что после захвата Бериславского района, фигуранты добровольно пошли на сотрудничество с россиянами. За это одну из коллаборанток назначили "заместителем главы комиссии референдума". Двое других вошли в состав местных "участковых избирательных комиссий".

Находясь на "должностях" фигуранты выполняли задачи РФ по обеспечению "результатов" кремлевского проекта. Для этого вместе с вооруженными россиянами они обходили жилые кварталы и "собирали голоса". В случае отказа применяли психологическое давление и угрожали заключением в российские тюрьмы.

Коллаборанты передавали заполненные "бюллетени" так называемым "главам избирательных комиссий" для последующей фальсификации результатов "голосования". После освобождения части региона фигуранты пытались скрываться от правосудия.

Однако СБУ установила их местонахождение и задержала. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Херсонской области задержали еще четырех организаторов псевдореферендума.

Кроме того, священник УПЦ МП, который призывал украинцев поддержать фейковые "референдумы" РФ в Донецкой области, проведет за решеткой 7 лет.

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