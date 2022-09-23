Не погрожує, але попереджає. У РФ виступили з новою заявою про ядерну зброю

"Роз'яснюємо, що ми нікому ядерною зброєю не погрожуємо, критерії її застосування описані у військовій доктрині та конкретизовані в "Основах державної політики Росії в галузі ядерного стримування" від 2 червня 2020 року", - сказав заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков.

При цьому він "попереджає" про ризики якогось західного втручання у "спеціальну військову операцію" в Україні.

"Настійно закликаємо адміністрацію США уникнути ситуації, здатної призвести до прямого військового зіткнення з Росією", - сказав він.

Нагадаємо, що Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив Заходу ядерною зброєю додавши, що в Росії вона перевершує озброєння країн НАТО.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що міжнародний тиск не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю проти України. Однак він додав, що ніхто не може передбачити наступних кроків глави Кремля.