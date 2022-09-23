Не угрожает, но предупреждает. В РФ выступили с новым заявлением о ядерном оружии

"Разъясняем, что мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине и конкретизированы в "Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания" от 2 июня 2020 года", - сказал заместитель главы МИД Росии Сергей Рябков.

При этом он "предупреждает" о рисках некого западного вмешательства в "специальную военную операцию" в Украине.

"Настоятельно призываем администрацию США избежать ситуации, способной привести к прямому военному столкновению с Россией", - сказал он.

Напомним, что Путин в своем обращении к россиянам пригрозил Западу ядерным оружием, добавив, что у России оно превосходит вооружение стран НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что международное давление не позволит Путину применить ядерное оружие против Украины. Однако он добавил, что никто не может предсказать следующие шаги главы Кремля.