Погроми, барикади та сотні затриманих у Парижі після перемоги ПСЖ (відео)

Футбольні фанати заполонили знамениті Єлисейські поля відразу після фінального свистка. Поки гравці святкували в Угорщині, у Парижі почалися справжні вуличні бої.

Міністерство внутрішніх справ Франції вже оприлюднило перші цифри: силовики затримали щонайменше 326 осіб по всій країні. Основний удар припав на столицю, тут під вартою опинилися 235 людей.

Ситуація загострилася ще під час матчу. Конфлікти спалахнули, коли Арсенал вирвався вперед у серії пенальті. На проспект Єлисейські поля вийшли близько 20 000 людей. Натовп почав некеровано запускати феєрверки та сигнальні ракети.

Епіцентром агресії став не лише центр міста. Біля стадіону Парк де Пренс, домашньої арени ПСЖ, зібралося понад 1 000 фанатів. Бунтівники почали будувати барикади з вуличних велосипедів та підпалювати їх.

Також хулігани розтрощили пекарню та ресторан поблизу стадіону. Натовп навіть зміг тимчасово заблокувати Периферію - головну кільцеву дорогу навколо Парижа. Поліція була змушена застосувати силу, щоб відновити рух транспорту.

Правоохоронці підготувалися до свята заздалегідь. На вулиці вивели 22 000 поліціянтів. Влада хотіла уникнути трагедій минулого року. Тоді святкування перемоги ПСЖ над Інтером закінчилося трагічно. Тоді в країні затримали понад 500 осіб. Двоє людей загинули під час нічних безладів.

Цього разу поліція конфіскувала сотні одиниць піротехніки. Патрулювання триває до самого ранку. Наразі ситуація в місті стабілізувалася, проте комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки погромів.