Погромы, баррикады и сотни задержанных в Париже после победы ПСЖ (видео)

Футбольные фанаты заполонили знаменитые Елисейские поля сразу после финального свистка. Пока игроки праздновали в Венгрии, в Париже начались настоящие уличные бои.

Министерство внутренних дел Франции уже обнародовало первые цифры: силовики задержали по меньшей мере 326 человек по всей стране. Основной удар пришелся на столицу, здесь под стражей оказались 235 человек.

Ситуация обострилась еще во время матча. Конфликты вспыхнули, когда Арсенал вырвался вперед в серии пенальти. На проспект Елисейские поля вышли около 20 000 человек. Толпа начала неуправляемо запускать фейерверки и сигнальные ракеты.

Эпицентром агрессии стал не только центр города. Возле стадиона Парк де Пренс, домашней арены ПСЖ, собралось более 1 000 фанатов. Мятежники начали строить баррикады из уличных велосипедов и поджигать их.

Также хулиганы разбили пекарню и ресторан вблизи стадиона. Толпа даже смогла временно заблокировать Периферию - главную кольцевую дорогу вокруг Парижа. Полиция была вынуждена применить силу, чтобы восстановить движение транспорта.

Правоохранители подготовились к празднику заранее. На улицы вывели 22 000 полицейских. Власти хотели избежать трагедий прошлого года. Тогда празднование победы ПСЖ над Интером закончилось трагически. Тогда в стране задержали более 500 человек. Два человека погибли во время ночных беспорядков.

На этот раз полиция конфисковала сотни единиц пиротехники. Патрулирование продолжается до самого утра. Сейчас ситуация в городе стабилизировалась, однако коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия погромов.