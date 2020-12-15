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Пограничников поймали на "крышевании" контрабанды из Беларуси

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины разоблачила в Ровенской области пограничников на систематическом "крышевании" контрабанды из Беларуси. Сотрудники изъяли более 75 000 пачек сигарет и около 5 килограммов янтаря.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что 15 фигурантов дела, среди которых должностные лица Госпогранслужбы, организовали канал контрабанды в Украину. Продукцию завозили через так называемую "зеленую границу". Товар хранили в одном из государственных лесхозов для продажи в Украине.

Правоохранители зафиксировали получение денег пограничниками, а также дачи взяток чиновнику ГПСУ. Нескольких участников задержали во время дачи взятки по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

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В Ровенской и Волынской областях изъяли более 75 000 пачек сигарет, завезенных из Беларуси, и янтарь-сырец весом почти 5 килограммов. Также блокировали попытку перевезти через границу еще 225 000 пачек сигарет иностранного производства. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, осенью 2019 года Государственный таможенный комитет Беларуси раскрыл схему перемещения оружия из Украины в Россию через территорию республики. Таможенники проверили информацию о перемещении оружия из Украины в Литву, а дальше более крупными партиями - в Россию.

РБК-Украина писало, что в Одесской области пограничники обнаружили попытку контрабанды сигарет на 23 миллиона гривен. Их пытались провезти под видом чая.

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