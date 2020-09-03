В Одесской области под видом чая пытались ввезти рекордную контрабанду сигарет

Фото: в Черноморском морском порту выявили рекордную контрабанду сигарет (dpsu.gov.ua)

В Одесской области пограничники выявили попытку ввоза рекордной за последнее время контрабанды сигарет на 23 миллиона гривен. Сигареты пытались провезти под видом чая.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Товар прибыл в Черноморский морской порт на одном из теплоходов из Грузии.

"Чтобы переместить товар дельцы перевозили табачные изделия под видом чая. Всего с контейнера грузовика пограничники достали 1185 ящиков незадекларированных сигарет иностранного производства. Предварительная сумма оценки курева составила около 23-х миллионов гривен", - сообщили в ГПСУ.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Транспортное средство с контейнером сигарет изъято.

Напомним, в начале августа в Черниговской области на украино-белорусской границе выявили рекордную партию контрабанды сигарет на 7 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области выявили рекордную партию кокаин на более чем 200 миллионов гривен.