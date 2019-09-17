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Таможня Беларуси раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Новости » Общество    17.09.2019 - 10:58
Таможня Беларуси раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Целый арсенал оружия изьяли спецслужбами на территории России

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси раскрыл схему перемещения оружия из Украины в Россию через территорию республики. Об этом глава ГТК Юрий Сенько рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Как сообщил Сенько, таможенники совместно с КГБ Беларуси проверили информацию о перемещении оружия из Украины в Литву, а далее более крупными партиями - в Россию.

"Насколько мы располагаем информацией, в Российской Федерации после завершения этой спецоперации было выявлено большое количество оружия - это автоматы, пистолеты, стрелковое оружие в виде винтовок, около 9 тыс. боеприпасов. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации", - добавил глава ГТК.

Кроме того, он указал на рост числа попыток перемещения наркотиков и психотропных веществ. По его словам, в основном наркотики предназначались для получателей на территории России.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко закрыл украино-белорусскую границу якобы из-за хлынувшего потока оружия в Беларусь. По его словам, границу с Украиной закрыли сильнее, чем с Североатлантическим блоком.

Как сообщало ранее РБК-Украина, государственная пограничная служба Украины заявила, что количество попыток незаконного перемещения оружия на украино-белорусской границе за год уменьшилось на 40%.

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