Украинская сторона готова завтра пропускать людей через КПВВ "Новотроицкое"

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Ранее боевики "ДНР" объявили, что 7 июля будут пропускать людей через КПВВ в двустороннем порядке

У украинских пограничников нет никакой информации о планах боевиков восстановить пропуск людей через КПВВ "Новотроицкое". Если со стороны террористов "ДНР" возобновится пропуск граждан через контрольный пункт, то пограничники будут готовы к оформлению и пропуску людей.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Могу отметить, что КПВВ "Новотроицкое" на подконтрольной украинской власти территории решением командующего ООС функционирует. Поэтому если люди начнут прибывать на этом направлении, то пограничники готовы к оформлению граждан в соответствии с законодательством", - рассказал Демченко.

Сейчас украинские пограничники готовы к пропуску украинцев через три пункта пропуска: "Маринка", "Новотроицкое" и "Станица Луганская". Впрочем, боевики пускают людей только через КПВВ "Станица Луганская", блокируя пересечение линии разграничения через другие два пункта.

"На направлении "Марьинки" и "Новотроицкого" такой пропуск пока не осуществляется представителями незаконных вооруженных формирований. В то же время, на прошлой неделе был один день, когда боевики осуществили пропуск значительного количества граждан, предварительно перед этим составив списки, кто хотел пересечь линию разграничения. После этого пропуск там не осуществлялся", - добавил он.

Пограничники отметили, что возобновление работы КПВВ находится в компетенции руководства ООС.

"Есть еще три КПВВ. Но государственная пограничная служба принимает решение. Если командование ООС примет решение об открытии другого пункта пропуска, соответственно пограничники будут готовы пропускать", - пояснили в ГПСУ.

Напомним, ранее боевики "ДНР" объявили, что 7 июля будут пропускать людей через КПВВ "Новотроицкое". При этом лицам с пропиской в ОРДО будет запрещено выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Также РБК-Украина писало, что накануне оккупанты угрожали Украине открыть пропуск через линию разграничения только в одностороннем порядке.

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Автор: Анастасия Светлевская