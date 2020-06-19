Блокирование КПВВ на Донбассе: боевики угрожают односторонними действиями

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Боевики обвиняют в блокировании пропуска украинскую сторону

Пророссийские боевики из так называемой "ДНР" пригрозили открыть пункты пропуска в Донецкой области в одностороннем порядке. Оккупанты с 15 июня блокируют возобновление пропуска через линию разграничения.

Об этом сообщает информационное агентство террористов "ДАН".

Представитель боевиков "ДНР" Наталья Никонорова заявила, что 22 июня оккупационные силы откроют один из пунктов пропуска на линии разграничения в Донецкой области для пропуска лиц на подконтрольную украинскому правительству территорию. Однако в обратном направлении никого не будут пропускать.

С 25 июня боевики планируют организовать пропуск всех желающих на оккупированную территорию Донецкой области.

По словам Никоноровой, на такие действия оккупанты пойдут, если не получат от Украины "четкой позиции относительно всех необходимых мер по организации пропуска граждан через КПВВ".

Напомним, что украинская сторона возобновила пропуск через линию разграничения на Донбассе еще 10 июня. Однако, оккупационные силы не открыли пункты пропуска со своей стороны. В настоящее время пропуск лиц осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области.

Добавим, оккупанты несколько дней удерживали двух человек в серой зоне перед блокпостом в дорожном коридоре Курахово - Донецк.

Кроме того, недавно на КПВВ "Марьинка" от сердечного приступа скончался мужчина, который пытался вернуться на оккупированную территорию.

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Автор: Дмитрий Левицкий