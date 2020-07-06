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Боевики завтра снова откроют КПВВ в Донецкой области. Но есть условия

Новости » Общество     06.07.2020 - 16:42
Боевики завтра снова откроют КПВВ в Донецкой области. Но есть условия
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Людям с пропиской в "ДНР" выезд на территорию Украины будет запрещен

На контрольном пункте въезда-выезда "Еленовка" (КПВВ "Новотроицкое" с украинской стороны) на Донбассе будут пропускать украинцев в обе стороны. При этом боевики террористической организации "ДНР" диктуют условия для пересечения линии разграничения.

Об этом сообщает информационное агентство террористов "ДАН".

Как отмечается, пропуск граждан будут осуществлять с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд только 7 июля и по следующим правилам:

  • Для въезда в оккупированную территорию Донецкой области необходимо разрешение так называемого "Межведомственного оперативного штаба" боевиков;
  • Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или подконтрольной части Донецкой области. Это означает, что людям с пропиской в "ДНР" выезд на территорию Украины будет запрещен;
  • Все прибывшие из Украины подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней в медучреждениях террористов "ДНР".

Напомним, накануне оккупанты угрожали Украине открыть пропуск через линию разграничения только в одностороннем порядке.

Также РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе блокируют движение через пункты пропуска "Марьинка" и "Новотроицкое". Пока единственным КПВВ, который работает, является "Станица Луганская".

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ДонбассКПВВ
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