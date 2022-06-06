Пограничники задержали жителя Славянска, который работал на "ДНР"

В Донецкой области пограничники получили информацию, что житель Славянска сотрудничал с оккупационными войсками. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНС Украины .

Пограничники вместе с СБУ установили, что украинец передавал в вооруженные подразделения так называемой "ДНР" информацию о количестве, дислокации и перемещении подразделений Сил обороны Украины.

Мужчина задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.