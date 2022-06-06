Прикордонники затримали жителя Слов'янська, який працював на "ДНР"

У Донецькій області прикордонники отримали інформацію, що мешканець Слов’янська співпрацював із окупаційними військами. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПС України .

Прикордонники разом з СБУ встановили, що українець передавав до збройних підрозділів так званої "ДНР" інформацію про кількість, дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони України.

Чоловіка затримано. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.