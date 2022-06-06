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Прикордонники затримали жителя Слов'янська, який працював на "ДНР"

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Україна, Понеділок 06 червня 2022 21:22
Прикордонники затримали жителя Слов'янська, який працював на "ДНР" Фото: прикордонники затримали жителя Слов'янська (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Донецькій області прикордонники отримали інформацію, що мешканець Слов’янська співпрацював із окупаційними військами. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПС України.

Прикордонники разом з СБУ встановили, що українець передавав до збройних підрозділів так званої "ДНР" інформацію про кількість, дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони України.

Чоловіка затримано. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.Прикордонники затримали жителя Слов'янська, який працював на &quot;ДНР&quot;

Нагадаємо, "гауляйтер" Чорнобаївської ОТГ Юрій Турульов отримав підозру. Він є колишнім керівником місцевої автостанції.

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