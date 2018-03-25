Пограничники задержали украинца, вывозившего в РФ более тысячи радиодеталей

Мужчину, пытавшегося вывезти радиодетали, обнаружили в поезде "Кишинев-Москва"

Пограничники в поезде "Кишинев-Москва" в пункте контроля "Хутор-Михайловский" обнаружили попытку незаконного перемещения через границу радиодеталей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Так, во время осмотра одного из вагонов пограничники обнаружили в пассажирском купе под постельным комплектом коробку с более чем тысячей радиодеталей.

"Таким образом переместить через границу товар пытался пассажир этого поезда, 52-летний гражданин Украины", - говорится в сообщении.

Работники Госпогранслужбы изъяли обнаруженные радиодетали. На правонарушителя составили административные материалы.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины усилила наиболее угрожаемые направления границы со странами Европейского союза и на восточной территории

Меры проводятся в связи с возможной активизацией противоправной деятельности, связанной с перемещением сигарет и групп нелегальных мигрантов, и с целью предвзятого реагирования на возможные правонарушения на наиболее угрожаемых направлениях.