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Прикордонники затримали українця, який віз в РФ більше тисячі радіодеталей

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 06:04
Фото: вилучені радіодеталі
Фото: вилучені радіодеталі

Чоловіка, який намагався вивезти радіодеталі, виявили в потязі "Кишинів-Москва"

Прикордонники у потязі "Кишинів-Москва" в пункті контролю "Хутір-Михайлівський" виявили спробу незаконного переміщення через кордон радіодеталей. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ.

Так, під час огляду одного з вагонів прикордонники виявили в пасажирському купе під постільним комплектом коробку з більш ніж тисячею радіодеталей.

"Таким чином перемістити через кордон товар намагався пасажир цього поїзда, 52-річний громадянин України", - йдеться в повідомленні.

Працівники Держприкордонслужби вилучили виявлені радіодеталі. На правопорушника склали адміністративні матеріали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України посилила найбільш загрозливі напрямки кордону з країнами Європейського союзу і на східній території

Заходи проводяться у зв'язку з можливою активізацією протиправної діяльності, пов'язаної з переміщенням сигарет та груп нелегальних мігрантів, та з метою упередженого реагування на можливі правопорушення на найбільш загрозливих напрямках

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, Російська Федерація, вывоз  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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