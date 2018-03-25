Прикордонники затримали українця, який віз в РФ більше тисячі радіодеталей

Чоловіка, який намагався вивезти радіодеталі, виявили в потязі "Кишинів-Москва"

Прикордонники у потязі "Кишинів-Москва" в пункті контролю "Хутір-Михайлівський" виявили спробу незаконного переміщення через кордон радіодеталей. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ.

Так, під час огляду одного з вагонів прикордонники виявили в пасажирському купе під постільним комплектом коробку з більш ніж тисячею радіодеталей.

"Таким чином перемістити через кордон товар намагався пасажир цього поїзда, 52-річний громадянин України", - йдеться в повідомленні.

Працівники Держприкордонслужби вилучили виявлені радіодеталі. На правопорушника склали адміністративні матеріали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України посилила найбільш загрозливі напрямки кордону з країнами Європейського союзу і на східній території

Заходи проводяться у зв'язку з можливою активізацією протиправної діяльності, пов'язаної з переміщенням сигарет та груп нелегальних мігрантів, та з метою упередженого реагування на можливі правопорушення на найбільш загрозливих напрямках