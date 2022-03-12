Пограничники не выпустили из Украины мужчину, комиссованного из-за "тяжелых родов"
Пограничники отказали в выезде в Молдову украинцу, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за беременности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу в пункте пропуска "Могилев-Подольский".
53-летний мужчина предъявил военный билет, в котором значилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована 2021 годом.
В документе сообщается, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину негодным к военной службе по ст. 73 приказа Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с пометкой "а" - с осложненным течением.
Пограничники передали путешественника в полицию, где должны разобраться или это неординарный случай, или ошибка, или обычное использование поддельных документов.
Отмечается, что за это Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы.
Пограничники не выпустили в Молдову мужчину, комиссованного из-за "тяжелых родов" (dpsu.gov.ua)
Ранее мы сообщали, что названы условия, при которых мужчины призывного возраста могут выехать из Украины.
Также мы писали, что на границу Украины с Молдовой прибыла первая группа врачей из Израиля для оказания помощи.
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