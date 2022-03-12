Пограничники не выпустили из Украины мужчину, комиссованного из-за "тяжелых родов"

Пограничники отказали в выезде в Молдову украинцу, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за беременности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу в пункте пропуска "Могилев-Подольский".

53-летний мужчина предъявил военный билет, в котором значилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована 2021 годом.

В документе сообщается, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину негодным к военной службе по ст. 73 приказа Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с пометкой "а" - с осложненным течением.

Пограничники передали путешественника в полицию, где должны разобраться или это неординарный случай, или ошибка, или обычное использование поддельных документов.

Отмечается, что за это Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы.

Пограничники не выпустили в Молдову мужчину, комиссованного из-за "тяжелых родов" (dpsu.gov.ua)