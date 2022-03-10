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Без выезда за границу. Названы условия, при которых мужчины призывного возраста могут уехать из Украины

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Киев, Четверг 10 марта 2022 10:05
Без выезда за границу. Названы условия, при которых мужчины призывного возраста могут уехать из Украины Фото: Названы условия, при которых мужчины призывного возраста могут уехать из Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине действует ограничение на выезд за границу, касающееся мужчин призывного возраста. Вместе с тем есть три исключения, при которых мужчины все же могут покинуть территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова помощника главы Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко в эфире "Украина 24".

"Действует ограничения в отношении граждан Украины, мужчин, в возрасте от 18 до 60 лет. Есть отдельные исключения, кого это не касается и кого пограничники пропускают", - пояснил он.

В частности, пограничники пропускают для выезда за границу:

  • тех, кто имеет троих детей до 18 лет,
  • тех, кто не годен к военной службе и имеют соответствующие документы военно-врачебной комиссии,
  • тех, кто занимается лицами с инвалидностью.

"Таких людей мы пропускаем, остальные получают отказ в пересечении границы, и мы их возвращаем назад", - добавил он.

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